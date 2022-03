Candy, Jessica Biel è sotto pressione nel nuovo video della serie Hulu

Un nuovo video dell'attesa serie televisiva Candy è andato in onda nel corso della recente e discussa Notte degli Oscar su ABC, domenica sera. La miniserie vedrà Jessica Biel protagonista dello show basato sull'omicidio di Betty Gore da parte della sua vicina Candy Montgomery, avvenuto il 13 giugno 1980.

La clip, della durata di 30 secondi, è un brevissimo viaggio nella mente di Candy Montgomery, sotto pressione a causa di aspettative e conformismo. Il breve teaser è ricco di momenti di grande tensione, che contribuiscono a creare un'atmosfera angosciante attorno alla storia.



Il video si conclude con una voce fuori campo che afferma:"Candy, non puoi essere sempre perfetta", alludendo al fatto che la protagonista si sente spesso oppressa da aspettative e richieste di perfezione.

Jessica Biel ha sostituito Elisabeth Moss, inizialmente scelta per il ruolo di Candy. Ecco la sinossi ufficiale dello show:"Candy Montgomery è una casalinga e madre degli anni '80 che conduce una vita apparentemente perfetta: un buon marito, due figli, una bella casa, persino un'attenta pianificazione di momenti di trasgressione. Ma quando la pressione del conformismo cresce dentro di lei, le sue azioni sono un grido per un po' di libertà. Con risultati mortali".



Candy non è l'unico adattamento dell'omicidio di Betty Gore. Una miniserie con Elizabeth Olsen, Love & Death, debutterà su HBO Max nel 2022, scritta da David E. Kelley e co-prodotta con Nicole Kidman.

Nel cast insieme a Jessica Biel anche Melanie Linskey nel ruolo di Betty e Pablo Schreiber nei panni di Alan Gore. La serie verrà presentata in anteprima negli USA ad inizio maggio.