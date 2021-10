Candy, Jessica Biel sostituisce Elisabeth Moss nel cast della mini serie true-crime

Jessica Biel interpreterà l'assassina texana Candy Montgomery, che uccise un'amica con un'ascia, nella mini serie drammatica true-crime di Hulu, Candy. Lo show è creato da Robin Veith e Nick Antosca, e Biel sostituisce la prima scelta della produzione, la star di The Handmaid's Tale e Mad Men, Elisabeth Moss.

Deadline riporta che Moss si è ritirata dal progetto a causa di conflitti di programmazione. Candy è ambientata nel 1980 in Texas, dove Candy Montgomery (Jessica Biel) apparentemente aveva tutto: un marito amorevole con un buon lavoro, una figlia e un figlio e una bella casa nella periferia nuova di zecca. Per quale motivo Montgomery ha ucciso la sua amica di chiesa con un'ascia?



Jessica Biel sarà anche produttrice esecutiva della mini serie insieme a Michelle Purple con la sua Iron Ocean. Si tratta del primo progetto televisivo per l'attrice dopo l'addio allo show The Sinner. Produttore esecutivo dello show sarà anche Michael Uppendahl, che ha lavorato a serie del calibro di Mad Men, Fargo, American Crime Story, e dirigerà il pilot.

Si tratta di un ritorno importante per l'attrice, a quattro anni di distanza dalla sua ultima incursione sullo schermo. Ecco perché Jessica Biel non reciterà più in The Sinner, una dei suoi progetti più importanti.

Biel ha fatto parte del team produttivo di Cruel Summer, una delle serie tv più apprezzate disponibile su Amazon Prime Video.



A luglio dello scorso anno vi avevamo aggiornati su tutti i dettagli di Candy, la serie tv che ora avrà una nuova protagonista.