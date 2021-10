Candy, Timothy Simons entra nel cast della serie crime con Jessica Biel

Timothy Simons, attore statunitense noto per il ruolo di Jonah Ryan nella celebre serie HBO "Veep", entra a far parte del cast di Candy, la miniserie true-crime prodotta da Hulu. L'annuncio segue quello di pochi giorni fa sull'ingresso di Jessica Biel nel cast di Candy, al posto della star di The Handmaid's Tale, Elizabeth Moss.

Timothy Simons interpreterà Pat Montgomery, brillante ingegnere e marito della protagonista Candy Montgomery, la tipica casalinga americana dalla vita perfetta che però si macchierà di un terribile crimine: l'omicidio dell'amica Betty Gore con un'ascia.

Si tratta di una storia realmente accaduta negli anni '80 negli Stati Uniti, per la quale curiosamente sono in sviluppo ben due serie TV: infatti, oltre alla serie true-crime Candy di Hulu, nel 2022 arriverà su HBO Love and Death con Elizabeth Olsen, basata sui medesimi eventi.

Insieme a Timothy Simons e Jessica Biel, sono stati recentemente annunciati altri due ingressi nel cast di Candy: si tratta di Melanie Lynskey e Pablo Schreiber, che interpreteranno Betty e Alan Gore, rispettivamente la vittima dell'omicidio e suo marito.

La miniserie è attualmente in fase di pre-produzione: la showrunner è Robin Veith mentre Michael Uppendahl dirigerà l'episodio pilota.

Non è ancora noto da quanti episodi sarà costituita la serie Hulu, né quando inizieranno le riprese, ma restate sulle nostre pagine per futuri aggiornamenti!