Candy: ecco il primo trailer della serie Hulu con Jessica Biel

La nuova serie con Jessica Biel, Candy, arriverà il 9 Maggio su Hulu, e racconterà una storia realmente accaduta negli anni '80 negli Stati Uniti. Adesso è stato pubblicato il trailer.

Lo show, che conta nel suo cast anche Timothy Simons, Melanie Lynskey, Pablo Schreiber, e Raúl Esparza, porta sullo schermo la storia di Candy Montgomery, una casalinga con marito e figli che nella vita sembrava avere tutto. La donna, però, non era proprio ciò che sembrava. Stiamo parlando infatti di una nota assassina, che fu accusata dell'omicidio di Betty Gore, la moglie dell'uomo con cui lei aveva una relazione.

Jessica Biel è in verità subentrata dopo la già annunciata Elizabeth Moss nei panni della protagonista del conosciutissimo caso di cronaca nera. Moss infatti, celebre per la serie The Handmaid's Tale, ha dovuto rinunciare al ruolo a causa di un conflitto di impegni. Biel sarà anche produttrice esecutiva del progetto, al fianco di Nick Antosca, Alex Hedlund e Michael Uppendahl, che sarà anche il regista dell'episodio pilota. Robin Veith ha invece lavorato come sceneggiatore, ed è l'ultimo tassello che rimette insieme la stessa squadra che ha lavorato sulla serie Hulu The Act.

Intanto potete dare un'occhiata ai primi frame del progetto in cima all'articolo. Cosa ne pensate del trailer di Candy? Fatecelo sapere nei commenti!