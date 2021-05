Di Canio, spunta l'audio su Mourinho alla Roma: 'avete preso il peggio'

Mentre Mourinho è al lavoro sulla nuova Roma che nascerà il prossimo anno, sta facendo molto discutere un audio con protagonista l'ex calciatore della Lazio ed attuale opinionista di Sky, Paolo Di Canio.

Come si può ascoltare direttamente dal player pubblicato dalla Gazzetta dello Sport, Di Canio afferma che la Roma ha "preso il peggio che c'è in questo momento".

Di Canio confessa che "capisco che serviva un nome ma è come quando prendete un giocatore che è finito. Mourinho è andato a cercare una panchina con i soldi, terzo esonero in quattro anni, cacciato da tutte le parti per incompatibilità di carattere e lui prima era forte in quello. Adesso è stato cacciato dal Tottenham per i risultati e per l’incapacità di portare la squadra ad un altro livello dopo due anni e con tutto quello che hanno speso".

Per certi versi però giustifica anche la scelta della dirigenza romana: "per l’ambiente Roma andrà bene ma voi vi aspettate chissà che cosa ma vi dico che avete preso il peggio del peggio. Non fa neanche calcio, fa l’anti calcio, vi divertirete in qualche conferenza stampa perché fa polemica fa casino, vi fa il teatrino, ma lo dico: per ricostruire è il peggio che ci poteva essere. Lo dico perché era il mio preferito, più di Guardiola sette anni fa".