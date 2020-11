Canto di Natale, Andrew Lincoln da Rick Grimes a Ebenezer Scrooge nel primo video

Andrew Lincoln si trasforma in Ebenezer Scrooge nella nuova produzione di Canto di Natale in scena virtualmente dal 12 al 24 dicembre, tratto dall'opera di Charles Dickens, adattato da Jack Thorne e diretto da Matthew Warchus.

Lo spettacolo teatrale Canto di Natale annunciato in precedenza che sarà trasmesso in streaming dal The Old Vic Theatre a dicembre vede l’interprete dell’attualmente scomparso da The Walking Dead Rick Grimes sul palco dello storico teatro.

Dal 12 dicembre alla vigilia di Natale, il racconto classico di Charles Dickens prende vita come una produzione su vasta scala con musicisti dal vivo, luci teatrali e un cast di 18 artisti guidati da Lincoln che ne ha parlato in una nuova intervista dalla serie Old Vic: In Camera.



"Tutti conoscono questa storia perché riguarda il cambiamento, riguarda la capacità delle persone di cambiare in qualsiasi momento della loro vita", dice Lincoln. "E si tratta di responsabilità sociale, si tratta di amore, davvero. È la grande storia d'amore non corrisposta, credo."



Thorne, che ha sceneggiato Woyzeck con John Boyega e Harry Potter e la maledizione dell’erede, ha scritto una versione di Canto di Natale che Lincoln definisce "bella, spartana, poetica ma davvero emozionante", con una quasi "intuizione freudiana" dalla presenza "oscura e minacciosa" del padre di Scrooge.



"In circostanze normali, questo Natale sarei tra il pubblico a guardare questa produzione, perché ho visto due produzioni su tre degli ultimi anni", ha detto Lincoln. "È questa produzione magica, bellissima, teatrale, secondo me. E sono diventato un fanboy completo per queste produzioni."



Il cast che si unisce a Lincoln include John Dagleish nel ruolo di Bob Cratchit e Maria Omakinwa nel ruolo della signora Cratchit; Gloria Obianyo nei panni dell'amore perduto di Scrooge Bella; McFadyen nel ruolo del fantasma del Natale passato; Michael Rouse nel ruolo di Marley; e Samuel Townsend nel ruolo del giovane Ebenezer/George.



I biglietti sono ora in vendita per la versione in streaming live di Canto di Natale, eseguita dal vivo dall'Old Vic Theatre dal 12 dicembre al 24 dicembre.