La canzone di Chiara Ferragni e Baby K debutta col botto su YouTube: è prima in tendenza

Il debutto musicale di Chiara Ferragni è da record anche su YouTube. La hit estiva di Baby K, "Non Mi Basta Più", che vede anche la partecipazione dell'influencer lombarda, infatti, in meno di 24 ore è già finita al primo posto nelle tendenze della piattaforma di Google.

Il singolo, che si preannuncia essere uno dei tormentoni dell'estate, infatti, ha totalizzato 1,7 milioni di visualizzazioni, un record contando che è stato lanciato da meno di 24 ore.

Un risconto di questo tipo era ampiamente prevedibile alla luce della popolarità di cui gode non solo Baby K, ma anche Chiara Ferragni, che ha sponsorizzato massicciamente il videoclip sui propri canali ufficiali social, attraverso una serie di post e Storie.

Si tratta di una buona notizia per Chiara Ferragni, che insieme al marito Fedez è alle prese con la malattia di Matilda, la cagnolina che l'accompagna da oltre 10 anni e che è in cura presso una clinica svizzera a causa di un tumore che è stato scoperto di recente e che le ha provocato alcune crisi epilettiche.

Fedez ha più volte ironizzato sul debutto musicale di sua moglie, ed alcuni hanno proposto anche un duetto tra i due. Al momento i Ferragnez non hanno risposto, ma chissà che in futuro non possa davvero vedere la luce.