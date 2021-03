Canzone segreta, gaffe di Amanda Lear: 'Mi è andato nel sedere'

Amanda Lear ha sempre fatto discutere con la sua personalità fuori dagli schemi e non si smentisce nemmeno alla veneranda età di 80 anni. La musa ispiratrice di Salvator Dalì sta facendo molto parlare di se per una gaffe fatta nel corso di Canzone Segreta, il programma di Rai 1 condotto da Serena Rossi.

Dopo diverse gag con la presentatrice di origini napoletane, l'artista francese si siede sulla poltrona degli ospiti, nel momento in cui nello studio è calato il buio, e si abbandona ad una gaffe che a fatto ridere l'intero studio. Toccandosi la schiena la cantante dice: "C’è questo microfono… che mi è andato nel sedere".

Poi nel corso del programma non sono mancate altre affermazioni degne di nota. La Lear ha infatti detto alla Rossi che si aspettava di ritrovare chiunque sul palco, soprattutto le persone che meno le andavano a genio: "Di solito fanno venire tutta la gente che non volevi più vedere nella tua vita". E subito dopo ha anche rivelato con grande ironia il suo segreto di bellezza: "Il mio segreto di bellezza è mettermi accanto a una brutta".

Successivamente poi, quando la conduttrice le ha chiesto se fosse felice ed emozionata del suo rientro in Italia dopo molti anni, la Lear ha rivelato senza peli sulla lingua di essere solo molto stanca: "Mah… Veramente comincio ad avere un po’ di sonno".

Intanto Serena Rossi è reduce dal successo di Mina Settembre, che quasi certamente avrà una seconda stagione.