La canzone di The Witcher è un tormentone anche in versione remix

Ormai l'avrete sentite a ripetizione, nella sua traduzione italiana o in originale, e vi sarete probabilmenti ritrovati a cantarla un po' a tutte le ore, come del resto è successo anche all'interprete di Jaskier nella serie, Joey Batey. Ma adesso, Toss a Coin to Your Witcher ha anche una versione remix.

Un utente di Twitter, kyle_reclaim, anche produttore e autori di canzoni, ha deciso di modificare il popolare brano, e la "nuova versione" è stata non solo ascoltata e ricondivisa da migliaia di utenti della piattaforma, ma anche dal profilo ufficiale della serie Netflix.



Qui sotto vi abbiamo riportato il post con una piccola preview mentre, a quanto pare, il brano completo è attualmente disponibile su SoundCloud.



Di recente anche Batey, che di monete per il nostro Witcher ne ha dovute richiedere un bel po' nello show, ha confessato di avere avuto la canzone in testa per mesi: "Ce l'ho avuta fissa in mente per otto mesi. Dalla prima volta che l'ho sentita. Andavo a letto fischiettandola. Mi svegliavo fischiettandola. Potete capire l'inferno che ho dovuto passare".



Ma sapevate che questa è solo una delle tante versione create dai compositori Sonya Belousova e Giona Ostinelli? A questo link potete trovare altri dettagli sulla creazione di Toss a Coin to Your Witcher, mentre noi siamo curiosi di sapere cosa ne pensate di questa versione moderna del pezzo.