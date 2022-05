Quali sono le canzoni di Stranger Things 4? Abbiamo preparato la playlist definitiva

Stranger Things 4 è disponibile su Netflix con il primo volume composto da 7 episodi, e in attesa dei (lunghissimi) episodi otto e nove che comporranno il volume 2 in uscita dall'1 luglio, vogliamo proporvi la playlist definitiva della quarta stagione di Stranger Things.

Se volete colorare la vostra estate con le note della musica anni '80, siete capitati nel posto giusto: ecco la nostra guida completa alla colonna sonora di Stranger Things 4! E considerata quanta rilevanza viene data alla musica e ai suoi 'magici' poteri terapeutici in uno degli episodi più importanti della stagione, vi consigliamo di non appuntarvi bene ogni titolo della lista:

Episodio 1 : "California Dreamin" dei Beach Boys, "Object of My Desire" di Starpoint, "The Red Army is the Strongest" di Red Army Choir, "Running Up That Hill (A Deal with God)" di Kate Bush, "I Was A Teenage Werewolf" di The Cramps, "Fever" di The Cramps, "Chica Mejicanita" di Andrea Litkei and Ervin Litkei, "Play with Me" di Extreme, "Steve's Rocking Star Spangled Banner" di X-Ray Dog, "Detroit Rock City" di KISS

