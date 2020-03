Il caos ha inizio, nel trailer della quarta parte di La Casa di Carta

La data di uscita era già nota da qualche mese, ma ora Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale, e le prime immagini, della quarta parte della serie La Casa di Carta, confermando che sarà disponibile in streaming dal prossimo 3 aprile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

Le immagini si possono vedere nella nostra galleria, mentre il trailer mostra la situazione di caos in cui è precipitata la banda di ladri più famosa al mondo. La Casa di Carta Parte 4 inizia infatti in una situazione di tutti contro tutti: è un momento molto difficile per la banda, con la presenza di un nemico al suo interno, il Professore (Álvaro Morte) convinto che Lisbona (Itziar Ituño) sia stata giustiziata, Nairobi (Alba Flores) sospesa tra la vita e la morte, Tokyo (Úrsula Corberó) e Rio (Miguel Herrán) che hanno distrutto un carro armato.

Il cast comprende anche gli altri componenti della banda del Professore: Pedro Alonso (Berlino), Esther Acebo (Stoccolma), Jaime Lorente (Denver), Darko Peric (Helsinki), Luka Peros (Marsiglia), Hovik Keuchkerian (Bogotá) e Rodrigo de la Serna (Palermo).

I poliziotti che danno la caccia ai ladri sono invece Najwa Nimri (ispettore Sierra), Fernando Cayo (colonnello Tamayo), Juan Fernández (colonnello Prieto), Fernando Soto (Angel) e Mario de la Rosa (Suárez).

Fanno parte del cast anche Pep Munné (Governatore), Enrique Arce (Arturo Román), Kiti Manver (Marivì) e José Manuel Poga (Gandìa). La Casa di Carta non si concluderà con la quarta stagione: è stata infatti confermata la quinta stagione oltre a uno spin-off.