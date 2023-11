Caos sul set di Euphoria? Una star della serie spegne le voci

Dopo le polemiche che hanno investito Euphoria, con diverse star del cast dello show HBO che hanno lamentato le condizioni sul set definite caotiche e disorganizzate, con la troupe costretta a lavorare per diverse ore consecutive, Colman Domingo, interprete di Ali nella serie, è intervenuto per spegnere queste speculazioni additandole come false.

"No", ha detto Domingo all'Independent dopo che gli è stato chiesto se la sua esperienza sul set della fiction HBO fosse simile alle accuse sollevate. "Neanche un po'. Non voglio invalidare l'esperienza [di nessuno]. Ma lavorare in televisione comporta orari lunghi. A volte si lavora fino a 14 ore al giorno. E poi devi tornare a casa a prepararti. Bisogna vivere e lavorare in modo molto metodico. Molti giovani attori potrebbero non essere all'altezza del compito o non avere la stessa etica del lavoro".

Domingo ha un ruolo ricorrente nella serie di Sam Levinson, e interpreta il ruolo di Ali, un uomo che si sta riprendendo dalla tossicodipendenza e che diventa sponsor e mentore della protagonista Rue di Zendaya. Nel frattempo, Euphoria 3 tornerà nel 2025.

"Faccio questo mestiere da 32 anni", ha aggiunto. "So cos'è il duro lavoro. Così, quando ho letto quegli 'articoli', ho pensato: 'Ma che dicono? È solo una normale giornata di lavoro'. Sii un professionista".

Nel febbraio del 2022, il Daily Beast ha pubblicato un articolo in cui si affermava che le riprese notturne sul set di Euphoria erano "infernali". Il resoconto menzionava anche che gli attori di contorno avevano sollevato preoccupazioni alla SAG-AFTRA per non aver "fornito loro i pasti in tempo e per essersi rifiutati di far usare il bagno", tra le altre affermazioni.

In seguito alle accuse, la HBO ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che "il benessere del cast e della troupe nelle nostre produzioni è sempre una priorità assoluta" e che "la produzione era in piena conformità con tutte le linee guida sulla sicurezza e i protocolli delle corporazioni". La rete premium via cavo ha inoltre precisato che "non sono mai state sollevate richieste formali" che riflettessero le affermazioni contenute nell'articolo precedentemente citato.