I capelli di Geralt in The Witcher sono frutto di arduo lavoro e innumerevoli tentativi

Tra lenti a contatto fastidiose e parrucche più o meno credibili, la trasformazione di Henry Cavill a Geralt di Rivia per The Witcher non è stata esattamente una passeggiata. Lo spiega anche Lauren Hissrich.

"Ho trovato strano che chiamassero Geralt 'White Wolf', ma i suoi capelli fossero più grigi del grigio usato in ogni videogioco CDPR" ha commentato un utente su Reddit in merito ai chiacchierati capelli del personaggio principale dello show, Geralt di Rivia.

Lauren Hissrich, però, showrunner della serie, che ama interagire con i fan sui social, ha una spiegazione perfettamente sensata per il colore della parrucca scelto per lo show di Netflix: "Abbiamo provato differenti versioni di una parrucca bianca (e potete ancora vedere in alcune scene del primo episodio come questo corrisponda al vero, dato che risalgono a prima dei reshoot). Ma sullo schermo rifletteva la luce fino a brillare, sotto le luci sembrava quasi il tono di blu che usano portare le signore anziane. Era un abominio, e semplicemente ridicolo. Così abbiamo aggiunto più sporco (è per questo che sembra più grigia) e alcuni colpi di luna, e ci sono voluti mesi per arrivare a un risultato che riuscisse a soddisfarci. È sicuramente più tendente all'argento ora, ma non volevamo rinunciare al soprannome di White Wolf - che avrà più senso come nickname quando incontreremo i futuri Witcher e vedremo che nessuno di loro avrà i capelli differenti per via delle prove [dell'allenamento]".

Insomma, una scelta creativa dettata principalmente da ragioni pratiche e logiche di schermo.