Capitan Mutanda: vediamo una clip dello speciale di Halloween

Sulla celebre piattaforma streaming Netflix sono presenti tre stagioni dello show per bambini creato da Dav Pilkey. Come avete potuto leggere nella nostra recensione del film di Capitan Mutanda il franchise sta riscuotendo un discreto successo, per questo Dreamworks ha deciso di produrre una puntata speciale dedicata ad Halloween.

È innegabile come, particolarmente nel mondo anglosassone, il 31 ottobre sia un giorno aspettato con impazienza da molti bambini, che per l'occasione potranno andarsene in giro con indosso costumi mentre chiedono ai vicini di regalargli delle caramelle e dolciumi vari. Ma sembra che questo non accadrà per i personaggi del cartone: guardando la clip possiamo scoprire che Mr. Krupp e Melvin hanno deciso di cancellare definitivamente Halloween. Toccherà ai due ragazzini Harold e George salvare la situazione, creando una nuova festività chiamata Hack-A-Ween. Ovviamente ad aiutarli ci penserà il supereroe Capitan Mutanda, doppiato nella serie da Nat Faxon, voce di Elfo nella nuova serie di Matt Groening, a tal proposito ricordiamo che la seconda stagione di Disincanto è disponibile su Netflix.

Inoltre nel cast è anche presente un attore molto amato dal pubblico: stiamo parlando di Sean Astin, attore diventato celebre dopo la sua interpretazione di Sam ne Il Signore degli Anelli, nello show invece narra le pazze avventure dei protagonisti della serie.

Come abbiamo detto su Netflix sono presenti le tre stagioni di Capitan Mutanda, ma siamo sicuri che anche il nuovo speciale arriverà a breve nel catalogo italiano.