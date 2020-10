Quanti capitoli ha Stranger Things? La suddivisione completa degli episodi

Dopo il lungo stop dovuto alla pandemia globale di COVID-19, I lavori sul set per la quarta stagione di Stranger Things procedono senza sosta. E le novità continuano a trapelare: sono stati avvistati sui set di Stranger Things 4 ben tre nuovi personaggi. Nel frattempo, i fan restano in attesa di scoprire la data d'uscita di Stranger Things 4.

Mentre aspettiamo di scoprire cosa ci riserverà il futuro della serie targata Netflix, abbiamo già trattato sulle nostre pagine alcuni approfondimenti, come quelli che a nostro avviso sono i personaggi e i mostri più potenti in Stranger Things. Oggi, invece, cercheremo di chiarire le idee a coloro che non hanno mai seguito la serie e vorrebbero cominciare a farlo, o anche a chi è intenzionato di ricominciare lo show, prima di assistere allo spettacolare prossimo ciclo di episodi firmato dai fratelli Matt e Ross Duffer.

Partiamo dall'inizio. La serie TV Stranger Things è composta da 3 stagioni, per un totale di 25 episodi. Un fatto molto particolare che riguarda lo show è che le stagioni non vengono suddivise in normali puntate, ma in capitoli, come se ogni ciclo di episodi rappresentasse ipoteticamente un libro. Infatti, ogni episodio, davanti al proprio nome, riporta il numero del capitolo a cui fa riferimento.

La prima stagione è composta, quindi, da otto capitoli, e si incentra principalmente sulla scomparsa del giovane Will Byers (Noah Schnapp), e a come i suoi amici, Mike, Dustin e Lucas tenteranno di scoprire il mistero alla base di questa sparizione, insieme all'aiuto di una nuova amica, che sembra nascondere un terribile segreto, ossia Undici (Millie Bobby Brown), il tutto mentre una temibile minaccia incombe sulla piccola cittadina di Hawkins, Indiana.

La seconda stagione, in questo composta da nove capitoli, vede l'arrivo in città di due fratelli, Max (Sadie Sink) e Billy Hargrove (Dacre Montgomery), che scuoteranno sia gli equilibri delle amicizie tra i nostri amati protagonisti, sia il personaggio di Steve Harrington (Joe Keery), che avrà un nuovo rivale a scuola. Inoltre, i misteri continuano a infittirsi, e le creature che infestano il Sottosopra sono sempre più affamate e alla ricerca di vittime.

Per la terza stagione si torna agli otto capitoli, e assisteremo a una vastità di nuove emozioni e avvenimenti: dalle dinamiche tra la giovane e ribelle Robin (Maya Hawke) e Steve, ai nuovi pericoli del Sottosopra, ad alcuni scienziati e militari russi e i loro esperimenti, la terza stagione di Stranger Things si è dimostrata un concentrato di adrenalina e paura, con un finale che ha commosso la maggior parte di noi.

Evitando ulteriori spoiler rispetto a quanto detto, vi rimandiamo alla scansione completa degli episodi di Stranger Things, disponibili in streaming sulla piattaforma Netflix:

Prima Stagione

Capitolo primo: La scomparsa di Will Byers.

Capitolo due: La stramba di Maple Street.

Capitolo tre: Luci natalizie.

Capitolo quattro: Il corpo.

Capitolo cinque: La pulce e l'acrobata.

Capitolo sei: Il mostro.

Capitolo sette: La vasca da bagno.

Capitolo otto: Il sottosopra.

Seconda Stagione

Capitolo uno: Mad Max

Capitolo due: Dolcetto o scherzetto, matto

Capitolo tre: Il girino

Capitolo quattro: Will il saggio

Capitolo cinque: Dig Dug

Capitolo sei: La spia

Capitolo sette: La sorella perduta

Capitolo otto: Il Mind Flayer

Capitolo nove: La porta

Terza stagione

Capitolo uno: Suzie, mi ricevi?

Capitolo due: Incubi

Capitolo tre: Il caso della bagnina scomparsa

Capitolo quattro: La sauna

Capitolo cinque: L'esercito del Mind Flayer

Capitolo sei: L'arma

Capitolo sette: Il morso

Capitolo otto: La battaglia di Starcourt

E mentre continuano a essere rivelati i nomi dei capitoli della quarta stagione di Stranger Things, la palla passa a voi: avete visto la serie? Vi è piaciuta? Avete intenzione di recuperarla? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti!