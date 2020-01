Il capo di AMC discute del declino degli ascolti di The Walking Dead

In una recente intervista rilasciata ai microfoni del Los Angeles Times, la presidentessa della AMC, Sarah Barnett, ha spiegato in modo chiaro e diretto che i piani di sviluppo di un'Universo Espanso di The Walking Dead non saranno minimamente intaccata dal "declino di ascolti" della serie di punta dell'emittente americana.

Il midseason finale della decima stagione, intitolato "The World Before", ha infatti registrato lo scorso novembre risultati molto inferiori alle aspettative, tra i più bassi della serie, per l'esattezza 3,21 milioni di spettatori totali e uno score demografico di 1,02 tra la fascia 18-49, la più attiva e importante. Al netto di un calo importante rispetto al picco dell'era Walking Dead raggiunto nella quinta stagione, la serie AMC è comunque la più seguita dell'emittente via cavo statunitense.



In merito, la Barnett ha rivelato: "La AMC è una rete molto pilotata dalla classifiche - di grande successo. Al netto di un declino degli ascolti, The Walking Dead resta per questo e di gran lunga il più importante show via cavo supportato dagli spazi pubblicitari. I nostri analisti, credo, non hanno giornate buone o cattive ma settimane buone o no, emozionali in base alle notizie sui rating che devono fornire. Ma ci sono ovviamente molti altri input che influenzano il processo. Credo ci sia una chiara soglia al di sotto della quale diventa difficile sostenere uno show. Ma c'è anche una sorta di via di mezzo meglio celata".



Proseguendo, la Barnett ha anche spiegato che le ambizione per l'Universo di The Walking Dead sono davvero elevate, soprattutto perché "ci sono moltissime storie da poter raccontare e in modi differenti": "La narrazione che continua ad essere raccontata è quella che ruota attorno a un declino degli ascolti di The Walking Dead, ed è ormai inevitabile. È diventato per noi un test per la frammentazione. Tutto è diminuito. Ma torno a ripetere che è impossibile trovare ancora oggi un pubblico come quello che abbiamo noi per The Walking Dead all'interno di una tv misurabile".



Cosa ne pensate? Vi ricordiamo che The Walking Dead 10 tornerà con la seconda parte della stagione a partire dal prossimo 23 febbraio. Vi lasciamo alla recensione del midseason finale di The Walking Dead 10.