Capodanno 2021 a casa? Ecco la programmazione di Rai e Mediaset

Capodanno 2021 ed il relativo cenone non sarà come quelli classici a cui siamo abituati, a causa delle misure di contenimento del Coronavirus messe in campo dal Governo. A tenere compagnia ai milioni di italiani costretti a restare a casa, però, ci penseranno la Rai e Mediaset, che hanno già annunciato la programmazione.

Su Rai 1 e sulla piattaforma proprietaria RaiPlay andrà in onda "L'anno che verrà", l'appuntamento fisso del 31 Dicembre che quest'anno fa tappa a Terni, in Umbria, condotto da Amadeus. Non è chiaro cosa cambierà a livello di pubblico: in molti ipotizzano la totale assenza di spettatori, altri invece una presenza molti ridotta nei limiti previsti. La Regione Umbria ha già annunciato che donerà 650mila Euro per la realizzazione dell'evento, mentre il comune di Terni 150mila Euro.

Saranno tanti gli artisti che prenderanno parte all'evento, tra cui Pinguini Tattici Nucleari, Piero Pelù,Ron, Red Canzian, Ermal Meta, Bugo, Orietta Berti, Rita Pavone, Nino Frassica, Diodato, Annalisa, Loretta Goggi ed Elodie.

Su Canale 5 invece probabilmente andrà in onda "Capodanno in Musica", che dovrebbe essere condotto da Federica Panicucci dagli Studi di Cologno Monzese. Il condizionale è d'obbligo in quanto inizialmente si era parlato di Bari come location, ma il Covid-19 ha cambiato tutto. Non è nemmeno stata confermata la programmazione, e non è da escludere una puntata speciale del "Grande Fratello Vip".