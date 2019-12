Un capodanno mortale è protagonista del trailer di Into the Dark: Midnight Kiss

Dopo le notizie riguardo il cast di Into the Dark, vi segnaliamo il trailer della puntata della serie prodotta da Hulu intitolata Midnight Kiss, che re-inventa in salsa horror una famosa tradizione di capodanno

Trovate il video in calce alla notizia, l'episodio sarà diretto da Carter Smith, famoso per il suo lavoro in "The Ruins", mentre la sceneggiatura è opera di Erlingur Thoroddsen, autore dei dialoghi di "Rift". Ecco la sinossi ufficiale condivisa dall'emittente televisiva: "Un gruppo di amici omosessuali e la loro compagna di appartamento si dirigono in una casa in mezzo al deserto per festeggiare il Capodanno. Una delle loro tradizioni è giocare a Midnight Kiss, una sfida pericolosa ma provocante che gli permettere di iniziare al meglio il nuovo anno. Il loro rapporto verrà messo a dura prova a causa di segreti, gelosie e vecchi rancori, finché non entrerà in scena un sadico serial killer. Le relazioni vengono messe a dura prova mentre una serata di festa diventa una lotta per la sopravvivenza".

La puntata sarà disponibile a partire dal prossimo 27 dicembre, nel cast troveremo Agustus Prew, Scott Evans, Ayden Mayeri, Lukas Gage, Chester Lockhart e Adam Faison. Se siete curiosi di scoprire qualcosa in più sulla serie antologica dell'orrore vi lasciamo con il trailer della sesta puntata di Into the Dark.