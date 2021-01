Che fine ha fatto la Caprapall? La verità dietro l'addio del personaggio ne I Simpson

Da oltre 30 anni, I Simpson ci fanno compagnia e ci divertono con le loro battute esilaranti, restando tra i prodotti più significativi della televisione per diverse generazioni di spettatori. Per celebrare insieme la grandezza dello show animato ideato da Matt Groening abbiamo spesso dedicato alla serie notizie FAQ e approfondimenti.

Abbiamo per esempio trattato dei 5 momenti in cui I Simpson fecero scalpore, o (visto che siamo in periodo di festività) degli episodi natalizi de I Simpson da non perdere. Inoltre, abbiamo già visto insieme anche le cinque frasi più famose e divertenti di Homer ne I Simpson, e anche una classifica dei personaggi migliori de I Simpson. Tuttavia, uno show che è in onda da così tanto tempo deve fare i conti anche con le stagioni che passano e, sebbene i personaggi di Springfield sembrino immortali, non sempre le cose vanno per il verso giusto, e abbiamo detto addio a numerose figure importanti per la serie animata nel corso degli anni. Tra di esse, figura anche la professoressa Edna Caprapall.

Cosa succede alla Caprapall?

Da 2014 la svogliata professoressa di Bart sparisce dalla serie, senza tornare più. Durante il tredicesimo episodio della venticinquesima stagione, andato in onda il 9 marzo 2014 negli Stati Uniti (il 15 ottobre dello stesso anno in Itala) e intitolato L'uomo che cresceva troppo, vediamo Ned Flanders ricordare i momenti migliori passati insieme alla Caprapall, ai tempi la sua fidanzata. Ned porta una fascia nera al braccio, e una fotografia della donna si intravede accanto a quella della moglie di Flanders, Maude, che era morta durante l'undicesima stagione. Da questo è possibile evincere, quindi, che la Caprapall è tragicamente scomparsa.

Le ragioni dietro alla morte del personaggio

In molti potrebbero chiedersi come mai voler eliminare una figura che, seppur secondaria, aveva saputo ritagliarsi diverso spazio nel corso degli anni. Motivi artistici? Purtroppo no: la storica doppiatrice del personaggio, Marcia Wallace, muore in seguito a una polmonite mista a sepsi causata da un tumore al seno il 25 ottobre 2013. I creatori dello show decidono, quindi, di non sostituirne la voce, e quindi anche la Caprapall subisce lo stesso destino. Una morte silenziosa, avvenuta off-screen, e alla quale viene dedicato un tributo molto delicato alla sua memoria. Il modo perfetto per ricordare la grandezza dell'attrice, oltre che quella del suo alter-ego della serie animata.

E ora è il vostro turno: conoscevate il triste destino di Edna Caprapall e della sua doppiatrice Marcia Wallace ne I Simpson? Vi ricordate determinati episodi che vi erano particolarmente piaciuti con la Caprapall come protagonista? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nello spazio a essi dedicato.