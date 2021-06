Captain America ha fatto più danni di Loki con le Gemme dell'Infinito? Il sospetto dei fan

Anni e anni di cinema ci hanno insegnato che è bene non scherzare con i viaggi nel tempo e i loro effetti: la cosa dovrebbe dunque valere anche per il Marvel Cinematic Universe, almeno stando a quanto spiegato dall'Antico durante Avengers: Endgame. A tal proposito, dunque, Loki potrebbe svelarci un interessante retroscena.

La nuova serie Disney+ recentemente presentataci da Tom Hiddleston vede infatti il fratello di Thor costretto a collaborare con la Time Variance Authority in seguito agli scompensi causati dalla sua fuga con la Space Stone durante Avengers: Endgame. Qualcosa, però, sembra non tornare.

La Gemma dello Spazio, per definizione, non ha infatti la capacità di controllare il tempo: per questo motivo è lecito credere che il nostro Loki si sia semplicemente spostato in un altro luogo rimanendo comunque ancorato alla stessa linea temporale. Ma se un'azione del genere ha causato scompensi tali da richiamare l'attenzione della TVA, dunque, quali sono stati gli effetti del ritorno di Steve Rogers nel passato?

L'ex-Captain America ha compiuto, almeno sulla carta, un atto decisamente più grave e incisivo di quello del Dio dell'Inganno, agendo in maniera significativa sullo scorrere di una timeline e creandone, in teoria, una alternativa. Possibile, dunque, che il nostro Steve abbia causato guai ben peggiori di quelli che potremmo imputare a Loki? E possibile, in tal caso, che nessuno gliel'abbia fatto presente?

Chissà che il nuovo show Marvel non possa rispondere anche a questa domanda! Teorie e sospetti a parte, intanto, Kevin Feige ha recentemente parlato delle idee iniziali degli Studios per Loki.