Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix, ecco trailer ufficiale della serie su Far Cry 3!

"Vuoi essere intrattenuto? Non cambiare canale". Così inizia il trailer ufficiale di Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix. La serie animata dal producer di Castlevania. Le immagini che scorrono nel trailer sono ricche d'azione, e rivedono il succedersi dei personaggi più iconici dell'universo Far Cry.

Ma il personaggio principale è un cyborg che ha come missione quella di riuscire in una rapina, per poi ritirarsi dalla scena. La trama s'incentra sull'espansione di Far Cry 3, che si chiama "Blood Dragon".

L'ispirazione della serie non viene solamente però dal gioco della Ubisoft appena nominato, ma anche da Elseworlds, Captain N The Game Master (tra alcune references). Il primo si riferisce ad una serie di fumetti DC. Il secondo, invece, uno show.



La creazione della serie è di Adi Shankar (Castlevania). È proprio lui ad essere salito sul palco per introdurre la clip. Ha affermato inoltre, in riferimento alla serie, che essa è "una lettera d'amore agli anni '90'".

I commenti sono esilaranti: c'è chi non si aspettava che uscisse più, lo show (che era stato annunciato nel 2021). Il loro entusiasmo è quindi alle stelle. Altri sono un po' più scettici, ma comunque molto curiosi. Voi, invece, cosa ne pensate? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti!