Cara Delevigne su Carnival Row: 'Vignette è molto più forte di me'

Amazon ha messo ha segno una meravigliosa doppietta di successi quest'estate, tra The Boys e Carnival Row: la serie con Cara Delevigne ed Orlando Bloom sta catalizzando l'attenzione degli spettatori in quest'ultimo scorcio di bella stagione, grazie sicuramente anche al carisma dei suoi protagonisti.

Proprio quel carisma ha fatto sì che Cara Delevigne si innamorasse di Vignette, la fata che con il suo tormentato amore per Philo (Orlando Bloom) è una delle principali ruote motrici dello show: l'attrice e modella ha infatti dichiarato di ammirare moltissimo Vignette per la sua forza e la sua capacità di cavarsela in situazioni al limite.

"Lei è decisamente molto più forte di quanto sia io. Ci sono cose su di lei che vedrete poi, che non sono in questa stagione, ma sono cose che ho imparato riguardo lei e la sua famiglia, riguardo ciò che ha perso. [Vignette] ha vissuto cose peggiori di chiunque altro nella serie, a mio parere. Forse non più di tutti, ma ne ha viste così tante ed ha comunque ancora tanta forza dentro di sé. La sua forza è stata presa da tante persone, eppure lei ne ha ancora. Lei continuerà a rialzarsi da terra, nonostante i piedi di tutti gli altri siano sopra di lei e continuino a spingere. La cosa che ho imparato è che lei è forte, ma è anche compassionevole e capace di perdonare. Io non sono così. Se qualcuno mi fa del male io sono tipo: 'Ciao, va all'inferno', lei invece è più tipa da: 'Mi ama ed ha fatto un errore'. Posso assicurarvelo, è una persona che vale molto più di me. Non le importa dell'orgoglio, a me sì. Se qualcuno mi ferisce io sono tipo: 'Mi hai fatta sembrare un'idiota, va a farti f*****e', a lei invece non interessa l'apparire o meno come un'idiota. Non ha ego, tutto ciò che fa le viene dal cuore ed è qualcosa da cui dovrei imparare" ha raccontato Delevigne durante un'intervista rilasciata a Collider.

Carnival Row, comunque, ha lasciato a Bloom e Delevigne una bella gatta da pelare: i fan, infatti, hanno voluto sapere ogni dettaglio sul funzionamento del sesso tra fate. Produttori e attori, intanto, hanno detto la loro sul finale di questa prima stagione.