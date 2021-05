Cara Delevingne e Mindy Kaling pazze di Joey e Chandler: 'Mi si risveglia la sessualità'

La reunion di Friends ha fatto sì che ognuno di noi desse fondo al barile dei ricordi legati alla celebre sitcom, dalle vicende strettamente personali alle varie reliquie appartenenti in un modo o nell'altro allo storico show: non sono state da meno Mindy Kaling e Cara Delevingne, almeno stando a quanto leggiamo su Instagram in queste ore.

Mentre in Cina scoppia la polemica per delle censure applicate alla reunion di Friends, infatti, sui social in molti si sono concessi un momento per apprezzare le qualità dei nostri eroi da giovani, proprio come fatto dalla celebre modella e attrice e dall'ex-star di The Office.

Il via alle danze è stato dato da Kaling, che ha postato su Instagram una foto di Matt LeBlanc e Matthew Perry nei loro anni migliori: "Mi si sta risvegliando la sessualità" è stato il commento piuttosto esplicito dell'attrice, a cui ha fatto immediatamente seguito quello di Cara Delevingne: "Sì. Mi ha fatto lo stesso effetto". Che dire, insomma: anche a distanza di un po' di anni, la coppia d'oro formata da Joey e Chandler fa ancora colpo come se fosse il primo giorno!

Anche in voi la reunion di Friends ha risvegliato la passione per uno o più dei suoi protagonisti? Siamo sicuri che Kaling e Delevingne non siano sole! Ormoni a parte, intanto, ecco alcune domande a cui la reunion di Friends avrebbe dovuto rispondere secondo noi.