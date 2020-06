Carice Van Houten: le foto più belle della splendida Melisandre di Game of Thrones

Carice Van Houten è un'attrice elegante e avvenente, conosciuta soprattutto per aver vestito i panni di Melisandre di Game of Thrones. Sebbene Carice Van Houten si sia pentita delle scene di nudo nella serie HBO, è innegabile che in parte proprio quelle le abbiano conferito grande popolarità nel corso degli episodi.

Che all'attrice non piaccia scoprirsi lo dimostrano anche i social: sul suo profilo Instagram, infatti, non sono molti gli scatti sexy, ma alcuni sono davvero belli e vale la pena raccoglierli in una news.

Lo scorso febbraio ha pubblicato alcune foto in cui indossa una camicetta a fiori e se ne sta sdraiata sul letto, regalando ai suoi fan anche una divertente smorfia! Nel mese di dicembre 2019 la vediamo letteralmente "strangolare E.T.", come si può leggere nel testo che accompagna l'immagine, e posare per una bellissima foto in bianco e nero.

Sempre in bianco e nero e senza veli uno scatto datato ottobre 2019, stesso mese in cui ha pubblicato un'altra graziosa immagine dove indossa una splendida camicia rosa. Tra le foto più belle di Carice Van Houten vale la pena includere quella del 1 maggio 2019, un primo piano che mette in risalto i suoi lineamenti delicati, e quella del 30 maggio 2018, scattata alla Game of Thrones Expo a Parigi.

Di seguito è possibile dare un'occhiata alle foto descritte e ad altre degne di nota. A proposito della celebre serie fantasy, ecco la classifica delle stagioni di Game of Thrones, dalla peggiore alla migliore.