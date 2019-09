Carice van Houten sulla resurrezione di Jon Snow e il finale di Game of Thrones

Dopo una serata decisamente ricca di eventi per Game of Thrones, che tra le altre cose, agli Emmy Awards ha trionfato come Miglior Serie Drammatica, Carice van Houten (la Sacerdotessa Rossa preferita da tutti) si esprime sul finale di serie e rivela una curiosità sulla scena della resurrezione di Jon Snow.

Candidata anche lei agli Emmy Awards, ma "sconfitta" da Cherry Jones, Carice van Houten ha accettato con grazia l'esito della serata, avendo comunque di che festeggiare grazie alla vittoria dello show nella categoria principale.

E intanto si è divertita a raccontare in un'intervista un interessante retroscena su uno dei momenti più intensi della serie...

"L'intera scena, la resurrezione di Jon Snow, ho improvvisato come se non ci fosse un domani. Nessuno se ne è accorto. Voglio dire, sono sicura che qualcuno ora starà dicendo 'Sapevo che quello che avevi detto non era corretto'. Mi spiace. Ma sapete, era un periodo complesso. Fu una giornata lunga e... Semplicemente, non sapevo le mie battute".

... e cosa ne ha pensato davvero del discusso series finale.

"Adoro il fatto che il trono sia stato fatto fuori. Completamente. Ho davvero amato questa scelta, così come la nonchalance con cui hanno discusso su chi dovesse essere il prossimo re. Era di una spensieratezza così brillante. Ho pensato 'È così anche nella vita reale. Un fesso qualunque può diventare Presidente'. È questo il mondo in cui viviamo. Puntiamo e diciamo 'Ah, si, quel tizio'. È stato davvero geniale, renderlo così casuale. Mi è davvero piaciuto, sul serio"

E se volete conoscere tutti i vincitori della scorsa serata, e sapere chi degli abitanti di Westeros ha portato a casa l'agognata statuetta, ve lo raccontiamo noi nel nostro recap degli Emmy Wards 2019.