Carice Van Houten rinnega il nudo in Game of Thrones: '#MeToo mi ha aperto gli occhi'

Game of Thrones non è mai stata famosa per i toni morbidi: violenze di ogni genere, sesso e stupri sono le fondamenta su cui George R.R. Martin ha costruito il suo capolavoro fantasy e come per i libri anche la serie HBO non è stata da meno. Adesso però Carice Van Houten torna sui suoi passi nell'ottica della rivoluzione del #MeToo.

L'attrice ed interprete di Melisandre of Asshai è stata più volte protagonista di scene di nudo, anche integrale, ma sembra che la recente risonanza del movimento e la derivante class-action contro l'industria cinematografica ed i suoi più alti esponenti, si pensi ad esempio a Weinstein, abbia risvegliato un senso di consapevolezza e disagio nella Van Houten.

"Quando il #MeToo è iniziato, è stato allora che ho iniziato a pensare che qualcosa non andasse in quelle scene. Ha cambiato il mio modo di pensare alla mia intera carriera, non solo a Game of Thrones. Guardando indietro penso 'Perché in quella scena dovevo essere nuda? Perché mi dicevano che era giusto che la girassi così?'. Ho iniziato a chiedermi cose del genere e, anche se non incolpo nessuno per le scene che ho girato, in qualche modo sono maturata e in questo senso il movimento ha influito molto su di me.

Ha poi aggiunto: "Siamo conviti che sia attraverso la nudità che si renda l'idea di intimità, ma non è così: non c'è bisogno di mostrare dei seni per farlo. Ho sempre difeso la libertà del nudo, perché penso dia assurdo che si possa inquadrare una pistola e non un capezzolo, ma ciò non deve dipendere da quello che il pubblico vuole, solo dal fatto che ci sentiamo o meno a nostro agio con questo genere di scene."

Nelle prime stagioni della serie anche la protagonista Emilia Clarke si è mostrata in scene di nudo integrale, che da un certo punto in poi sono scomparse quando l'attrice ha fatto valere il suo "No!" sulla sceneggiatura.

Parlando del cast femminile di Game of Thrones, molte sono le attrici che hanno reso grande la serie, fuori e dentro il set, e per rendere omaggio ad alcune di loro abbiamo stilato una classifica dei migliori ruoli di Sophie Turner e delle migliori interpretazioni di Lena Headey.