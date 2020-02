Carl Grimes vivo nel finale di The Walking Dead? Chandler Riggs ne era convinto

Mentre ci avviciniamo all'epico finale di The Walking Dead 10 l'attore che ha interpretato Carl Grimes per otto stagioni rivela di aver scoperto solo all'ultimo minuto che il suo personaggio non avrebbe più fatto parte della serie.

"Nei fumetti Carl sopravvive fino alla fine. Quindi non pensavo che la storia di Carl potesse chiudersi prima o poi. L'ho scoperto quando stavamo facendo le prove per il sesto episodio dell'ottava stagione", ha rivelato Chandler Riggs durante il FAN EXPO di Vancouver.

Proprio in quell'episodio, intitolato The King, the Widow e Rick, Carl incontrava un sopravvissuto in difficoltà, Siddiq. Sebbene suo padre avesse più volte ripetuto al figlio di non rischiare aiutando gli altri, soprattutto in un clima così teso come quello della guerra contro Negan, lui ha voluto comunque combattere i non morti per salvare la vita di Siddiq, ricavandone però un bel morso letale.

"Ero abbastanza abbattuto a quel punto, ma ora posso andare avanti e fare altre cose. È divertente, è molto divertente avere la possibilità di esplorare altri ruoli ed essere in grado di partecipare ad audizioni per film e quant'altro. Quando ero nella serie, ero bloccato, non potevo fare nient'altro. Quindi è davvero fico poter fare altre cose quando non sto lavorando. Amo recitare, amo essere un attore e esplorare nuove cose", ha concluso Riggs, che nel frattempo ha affiancato la musica alla recitazione.

Nei fumetti Carl sopravvive al padre ed è uno di quei personaggi che riescono ad arrivare sani e salvi fino all'albo finale. Ha a sua volta un figlio e ha ormai capito come risolvere i propri problemi grazie agli insegnamenti di Rick. Gli sceneggiatori della serie hanno però cambiato le carte in tavola, decidendo di tagliare il personaggio in maniera tragica. È probabile che sarà invece Judith a raccogliere l'eredità del fratello, e a giungere fino alla fine (se mai una fine dovesse esserci). Scott Gimple ha parlato delle difficoltà del vasto universo di TWD, in procinto di allargarsi notevolmente, con serie spin-off e film in arrivo.