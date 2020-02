Carl Lumbly, da Supergirl al cast di The Falcon and the Winter Soldier per la Marvel

Secondo quanto riportato su Deadline, Carl Lumbly è appena entrato a far parte del cast di The Falcon and the Winter Soldier, la prima delle serie Marvel che sarà in continuità con i film al cinema e che farà il suo debutto entro quest'anno su Disney+.

Carl Lumbly è noto agli appassionati di serie televisive per essere parte del cast di Supergirl, show in continuità con l'Arrowverse trasmesso da The CW; qui ha interpretato il personaggio di M'yrnn J'onnz, padre di J'onn J'onnz/Martian Manhunter, nel corso di vari episodi della serie; per quest'ultimo ruolo è stato scelto anche in virtù di una certa riconoscenza, dato che Lumbly era stato il doppiatore di Martian Manhunter nelle serie animate sulla Justice League, Justice League Unlimited, Static Shock, Justice League: Doom, nonché nel popolare videogame Injustice: Gods Amongst Us.

Al di fuori della DC Comics, la filmografia dell'attore include anche Alias, Cagney & Lacey e Zoo, questo sul piccolo schermo, mentre al cinema lo abbiamo di recente visto in Doctor Sleep, il sequel di Shining diretto da Mike Flanagan con Ewan McGregor, che tuttavia non ha ottenuto il successo sperato al botteghino (potete recuperare comunque la nostra recensione). Il ruolo che Lumbly interpreterà in The Falcon and the Winter Soldier è attualmente sconosciuto.

La serie Marvel/Disney+ vedrà il ritorno, oltre che dei due protagonisti interpretati da Anthony Mackie e Sebastian Stan, anche di Emily VanCamp nei panni dell'agente dello SHIELD Sharon Carter, così come di Daniel Bruhl in quelli di Barone Zemo; la serie vedrà anche il debutto del personaggio di John Walker/US Agent, che avrà il volto di Wyatt Russell.

La mini-serie, che racconterà la storia di Sam Wilson e Bucky Barnes dopo gli eventi di Avengers: Endgame e alle prese con l'eredità di Captain America, sarà il secondo capitolo della Fase 4 del MCU. Ad aprile vedremo infatti Black Widow, ed entro la fine del 2020 gli appuntamenti saranno altri due, uno al cinema e uno su Disney+, con Gli Eterni previsto per il 6 novembre e WandaVision in arrivo sul servizio di streaming on demand a dicembre.

Al momento la troupe della serie è impegnata nelle riprese ad Atlanta.