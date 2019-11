Carl Weathers su Greef Karga e Baby Yoda in The Mandalorian

Carl Weathers fa parte del cast di The Mandalorian, prima serie tv live action dello Star Wars Universe, nel ruolo di Greef Karga. Nel corso di un'intervista rilasciata a Variety, Weathers ha parlato della serie, del suo personaggio e di Baby Yoda, simbolo indiscusso di questa prima stagione dello show, che già spopola sul web con meme e gif.

Il terzo episodio vede per la prima volta Greef Karga entrare in azione e Carl Weathers spiega così il momento del personaggio:"Penso sia stato piuttosto sorprendente, c'è così tanta azione in questo terzo episodio. I primi due erano molto più dedicati al personaggio e alla trama, questo permette di dare un tripudio di gloria al personaggio di Pedro".

Su Baby Yoda - Rian Johnson sapeva da tempo del personaggio - afferma:"Penso che vedremo molto di quel personaggio nella vita di tutti i giorni; é così adorabile per i più piccoli, e non hanno ancora definito sesso e razza. Ci sono così tante possibilità intorno a quello che potrebbe essere".



"Penso sicuramente che Greef Karga abbia in serbo qualcosa per il mandaloriano, non posso rivelare di cosa si tratta ma non l'abbiamo ancora visto" afferma Carl Weathers.

Poi un pensiero per Deborah Chow, che ha diretto il terzo episodio:"Fantastico, sapevamo che cosa voleva e aveva già programmato di preciso tutto quanto l'episodio.

Quando un regista ha il senso di quello che vuole fare ti lascia molta più libertà e le tue scelte sono molto più sincronizzate".

In queste ore Rian Johnson ha confessato di voler dirigere un episodio dello show nella seconda stagione.