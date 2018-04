Carla Gugino sarà la protagonista di Jett, nuova serie TV Cinemax

Carla Gugino sarà la protagonista della nuova serie TV drama Jett. L'attrice interpreterà la ladra d'élite che da il titolo al progetto ordinato da Cinemax.

La star di Roadies, Carla Gugino, sarà la protagonista di Jett, serie drama su una ex detenuta da poco tornata in libertà. Il progetto è stato ordinato da Cienemax. Gugino interpreterà Daisy "Jett" Kowalski, un'eccezionale ladra che ha da poco concluso un periodo di prigionia. Dopo aver dato alla luce sua figlia, Jett intende ritirarsi, ma viene ostacolata da infidi criminali che le chiederanno di utilizzare le sue abilità per i loro scopi.

Sebastian Gutierrez (Snakes on a Plane) scriverà e dirigerà la serie. Lui e Gugino saranno i produttori esecutivi insieme a Dana Brunetti (House of Cards). Oltre alla serie TV Showtime Roadies, i ruoli di Carla Gugino includono serie come Wayward Pines, The Brink, New Girl, Political Animals, Californication e l'imminente adattamento Netflix di The Haunting of Hill House. È apparsa anche come madre di Rayna, Virginia, nell'episodio finale di Nashville di Connie Britton.

Per il cinema, Carla Gugino ha partecipato a innumerevoli progetti tra cui Sucker Punch, Watchmen, American Gangester, Sin City e il film Netflix Il Gioco di Gerald, ispirato all'omonimo romanzo di Stephen King.