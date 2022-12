Vita da Carlo 2: Carlo Verdone e Christian De Sica sul set nel loro vecchio liceo

Le riprese della seconda stagione di Vita da Carlo sono ancora in corso e proseguiranno anche nelle prossime settimane. Ad aggiornarci sullo stato della produzione è lo stesso Carlo Verdone, che in una nuova immagine dal set si è ritratto insieme all'amico di una vita e cognato Christian De Sica, una delle new entry di questa nuova stagione.

Nel pubblicare lo scatto, lo stesso Verdone ha commentato sul suo profilo Facebook: "Ora. Scena con Christian ambientata nel nostro vecchio liceo dove eravamo compagni di banco. Buona serata a tutti". Ebbene sì, per chi non lo sapesse, Verdone e De Sica erano compagni di banco al liceo e più tardi quest'ultimo avrebbe sposato la sorella di Verdone. Già un primo accenno alla loro storica amicizia era stato dato da Verdone nel film Borotalco, in cui condividevano la stanza, mentre successivamente in Compagni di scuola si ritrovavano svariati anni dopo la fine del liceo per un bilancio delle loro vite.

Scritta da Pasquale Plastino, Ciro Zecca, Luca Mastrogiovanni e da Carlo Verdone che la dirige in alternanza con Valerio Vestoso, la nuova stagione di Vita da Carlo vedrà la presenza nel cast - oltre a Verdone e De Sica - di Max Tortora, Monica Guerritore, Stefania Rocca, Sangiovanni, Claudia Gerini, Gabriele Muccino, Zlatan Ibrahimovic, Maria De Filippi, Maria Paiato, Ludovica Martino, Fabio Traversa, Caterina De Angelis, Antonio Bannò, Filippo Contri, Stefano Ambrogi, Claudia Potenza, Giada Benedetti, Sergio Forconi, Teresa Castello, Corrado Solari, Olga Rossi, Nina Pons, Sofia Bistacchi, Mita Medici.

Dopo che la prima stagione era stata diffusa in streaming da Amazon Prime Video, Vita da Carlo ha traslocato sulla piattaforma Paramount+ che ne distribuirà la seconda stagione. Paramount+ ha debuttato in Italia il 15 settembre scorso. Il servizio è accessibile attraverso il sito web ufficiale da PC, oltre che da mobile e tramite un’amplia scelta di smart TV tramite dongle e reative app.

Su queste pagine trovate la recensione della Stagione 1 di Vita da Carlo.