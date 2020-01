Vita da Carlo: Amazon annuncia la prima serie tv su Carlo Verdone

Carlo Verdone e Aurelio De Laurentiis con il figlio Luigi, hanno presentato all'evento di Amazon Originals, la serie tv Vita da Carlo, primo show televisivo incentrato sulla vita e sulla carriera del celebre comico e regista romano. La serie, prodotta da De Laurentiis, sarà resa disponibile nel pacchetto di contenuti di Amazon Prime Video.

"Ringrazio Amazon per questa grande novità" ha esordito Carlo Verdone durante la presentazione "bisogna guardare al futuro, c'è una fruizione nuova del prodotto filmico e io mi affaccio volentieri. Si tratta di un'idea di Nicola Guaglianone e Menotti, e insieme a me e Pasquale Plastino scriveremo la sceneggiatura. Sento di poter raccontare il mio privato, di avere una grande libertà. Ho un taccuino pieno di cose che mi capitano, sarà facile scrivere. Me ne capitano di tutti i colori, la sfida è che sia traducibile anche a livello internazionale per entrare nella simpatia di tutti. Ringrazio i De Laurentiis che mi hanno supportato".



Aurelio De Laurentiis ha parlato così del progetto Vita da Carlo:"Con Amazon puoi parlare di tutto; di cibo, di film, di calcio, di fiction generale, e con mio figlio da anni siamo affascinati da questo twist della comunicazione. In un film di 90 minuti non puoi raccontare tutto e ci sono personaggi che non puoi raccontare. Quando ti accorgi che il linguaggio del cinema è stato portato a casa, con questa serialità che dura molte più ore, ti permette di raccontare molti più personaggi. Vita da Carlo avrà molti cameo, impossibili d'anticipare".

Verdone ha aggiunto:"Vita da Carlo è un modo per raccontare i miei ultimi dieci anni. Si tratta di una serie che farà capire meglio chi sono. Raccontare io e gli altri. Tutta la mia vita è sempre stata un rapporto fra me e gli altri".

A novembre è stato guest director del Torino Film Festival 2019 e di recente Verdone ha svelato quali sono i film che gli hanno cambiato la vita.