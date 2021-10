Vita da Carlo: Carlo Verdone come sindaco di Roma nel trailer della nuova serie Amazon

Amazon Prime Video ha diffuso in streaming il primo teaser trailer ufficiale di Vita da Carlo, la prima serie televisiva scritta e diretta da Carlo Verdone, che torna a poco tempo di distanza dal suo ultimo film, Si vive una volta sola, distribuito sempre da Prime Video. Il regista mette in scena una versione caricaturale della sua stessa vita.

Carlo Verdone mette in scena una versione distopica della sua vita, in cui un bel giorno decide di voler realizzare un nuovo film drammatico, incontrando per questo l'ostilità dei produttori che per nulla al mondo vogliono investire su una sua nuova pellicola drammatica optando invece per la commedia, un usato sicuro che garantisce introiti al botteghino. Tutto però si evolve in un improbabile candidatura dello stesso Verdone a Sindaco di Roma, una città che non è più quella di una volta.

I primi quattro episodi di Vita da Carlo saranno presentati in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, di scena dal 14 al 24 ottobre 2021. Vita da Carlo arriverà su Prime Video entro la fine dell'anno.

Diretto da Carlo Verdone e Arnaldo Catinari, il soggetto e la sceneggiatura sono di Verdone, Nicola Guaglianone, Menotti, Pasquale Plastino, Ciro Zecca e Luca Mastrogiovanni. Prodotto da Filmauro di Aurelio De Laurentiis e Luigi De Laurentiis, la serie annovera tra gli attori, oltre ovviamente a Carlo Verdone, anche Max Tortora, Anita Caprioli, Monica Guerritore, Antonio Bannò, Caterina De Angelis, Filippo Contri, Giada Benedetti, Maria Paiato, Claudia Potenza e Andrea Pennacchi.

Di seguito la sinossi ufficiale della serie: L'immagine pubblica di Carlo è quella di un uomo generoso e sempre disponibile. A chi gli chiede selfie per strada, autografi negli autogrill, Carlo non si nega mai. Il prezzo di questa costante ribalta è una vita privata estremamente frugale, scandita da ritmi sempre uguali, quasi come una prigione. O una commedia. Vita da Carlo è la serie comedy in 10 puntate in cui Verdone interpreta Carlo rivelando per la prima volta la sua sfera più intima, composta da una ridotta cerchia di conoscenti, uno più bizzarro dell’altro. C’è anche l’amore, quello per una farmacista, sbocciato - guarda caso - in un luogo a lui molto caro: la farmacia del quartiere. Ma quando arriva la proposta di candidarsi a Sindaco di Roma, la vita di Carlo avrà dei risvolti ancor più comici e imprevedibili.