Carlo Conti positivo al Coronavirus: 'sono asintomatico'

Alla lunga lista di VIP positivi al Coronavirus si aggiunge anche Carlo Conti. L’ex direttore artistico di Sanremo, infatti, ha annunciato attraverso i propri account social di essere risultato positivo al tampone, ma ha anche voluto tranquillizzare tutti.

Conti infatti su Instagram ha spiegato che è asintomatico e sta bene: “sono a casa, praticamente asintomatico, ma sotto controllo medico” ha affermato. Prima di poter uscire e tornare al lavoro, Conti dovrà attendere un tampone negativo.

Sotto il post sono tanti i colleghi che hanno voluto esprimere la loro vicinanza a Conti, tra cui Gerry Scotti, anch’esso positivo al Covid-19: “un’altra cosa in comune! Forza Carlo! Ti abbraccio” ha scritto. Messaggi simili sono arrivati anche da Mara Venier, Antonella Clerici, Rita Dalla Chiesa, Nicola Severino, Lorella Cuccarini ed altri.

Carlo Conti però non abbandonerà completamente gli schermi, ed infatti dalla Rai fanno sapere che condurrà da casa la prossima puntata del Tale e Quale Show, in programma domani sera 30 Ottobre. La Rai ha utilizzato questo format anche in altre circostanze, e lo riprenderà in quanto il conduttore del programma è impossibilitato a raggiungere gli studi.

Nella giornata di ieri è giunta la notizia che anche Rocco Siffredi è risultato positivo al Coronavirus insieme alla sua famiglia.