Carlos Valdes anticipa le conseguenze della lotta tra il Team Flash e il Pensatore

La quarta stagione di The Flash si è presa una piccola pausa, ma tornerà molto presto per continuare a raccontarci le fatiche del velocista scarlatto e del suo team nel tentativo di fermare il tremendo piano orchestrato dal criminale Clifford DeVoe/Il Pensatore e sbatterlo finalmente in una cella del penitenziario per metaumani di Iron Heights.

Intervistato nella recente 'Spoiler Room' di Entertainment Weekly, la star Carlos Valdes, che nel serial interpreta il geniale Cisco Ramon/Vibe, ha rivelato che lo scontro col Pensatore avrà delle conseguenze sulle dinamiche del team. A giudicare dai suoi commenti, proprio Harry Wells (Tom Cavanagh) sarà il personaggio più colpito da quanto accadrà nei prossimi episodi.



“Al momento la più importante arma segreta del Team Flash è certamente il Cappello Pensante. Sembra che sia il primo passo logico per eguagliare l’intelligenza di DeVoe. Tuttavia, questa situazione inizia a complicarsi. Harry si fa avanti e vengono fuori alcuni segreti oscuri che complicano definitivamente il suo rapporto con la squadra, in particolare con Cisco.”

Sebbene il pubblico non conosca ancora il vero piano di DeVoe, il fatto che Harry adotti un approccio alquanto insolito potrebbe significare qualcosa di molto brutto per il Team Flash, soprattutto ora che il Pensatore ha eliminato quasi tutti i “meta-umani dell’autobus” ed è sempre più vicino al raggiungimento del proprio obiettivo. È mai possibile che Harry somigli sempre più alla propria controparte malvagia ed esplorata nella prima stagione dello show?

Di seguito vi proponiamo la sinossi ufficiale del prossimo episodio di The Flash, intitolato “Null and Annoyed”.



“Barry (Grant Gustin) e Ralph (guest star Hartley Sawyer) adottano approcci diversi per trovare il resto metaumani dell’autobus prima che cadano nelle mani DeVoe. Tuttavia, l’atteggiamento sprezzante di Ralph scoraggia Barry e i due si scontrano sul significato dell’essere un eroe. Nel frattempo, Breacher (la guest star Danny Trejo) torna [a Central City] per chiedere un favore a Cisco (Carlos Valdes).



Diretto da Kevin Smith, l’episodio è stato scritto da Lauren Certo & Kristen Kim.”



The Flash tornerà su The CW martedì 10 aprile.