Carlos Valdes anticipa un emozionante momento per il Team Flash

Carlos Valdes, il Cisco Ramon di The Flash, si è fermato a parlare con i microfoni di TV Line delle influenze che l'imminente crossover dell'Arrowverse, Crisi sulle Terre Infinite, può avere in termini di narrazione e produzione dello show.

Cisco is in da house, ed è pronto a rispondere alle domande dell'intervistatore. La star di The Flash ha raccontato al sito TV Line cosa ha in serbo per noi la serie, e il tipo di approccio che si è adottato in vista del monumentale crossover.

Con tutto quello che è successo finora, e che deve succedere soprattutto avvicinandosi a Crisi sulle Terre Infinite, possiamo aspettarci dei momenti in cui qualcuno, a causa delle circostanze, si farà trascinare dalle emozioni, o il team sarà tutto all'insegna del "dobbiamo trovare la forza di reagire e andare avanti"?

"C'è un momento, in realtà, man mano che ci avviciniamo alla Crisi, che ho trovato molto, molto bello e spensierato, dove il Team Flash diciamo che si riunisce e riflette su come sono arrivati fin qui. È un bel momento di addio [o arrivederci]?. Oltre a quella forza necessaria per andare avanti di cui stavamo parlando, c'è anche un riflesso davvero nostalgico e commovente".

Ma la pressione di portare avanti delle storyline leggendarie dei fumetti come quelle di Crisi sulle Terre Infinite, dev'essere tanta, soprattutto per The Flash. Il cast ha dunque sentito il peso di questa responsabilità?

"Al 100%. Ci è stato molto chiaro fin da subito che Eric Wallace, in qualità di showrunner, in particolare, è davvero appassionato di mitologia e folklore fumettistico, e questo si riflette nel tipo di storyline che abbiamo portato avanti questa stagione, e in come ci siamo preparati e abbiamo messo la quarta per la Crisi. Credo che la sua passione e la sua determinazione nel rendere giustizia a quella mitologia sia davvero palpabile nelle sceneggiature. Quando le leggiamo, e quando ci lavoriamo, sento tutta la reverenza da parte degli autori, soprattutto per quello che vogliamo ottenere con questo arco narrativo. E questo rende il nostro lavoro più semplice, perchè non dobbiamo fare altro che rimanere umili in presenza dell'immensità".

La sesta stagione di The Flash è attualmente in onda su The CW.