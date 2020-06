Carlotta Parodi sull'imitazione di Ilary Blasi: 'per strada mi chiedono anche le foto'

Carlotta Parodi è stata ospite stamattina di ItaliaSi su Rai 1 La Parodi ha infatti ha affermato che l'imitazione è nata praticamente caso: "ho fatto un provino per interpretare Ilary Blasi in un film e da lì è nata questa storia del sosia”. Marco Liorni le ha anche chiesto del suo rapporto con la Blasi, a riguardo, Carlotta ha svelato che "l'’ho conosciuta durante una pubblicità anche se lei probabilmente non si ricorderà, l’ho vista in quella occasione a Milano”. Anche i presenti in studio, tra cui la Santarelli, hanno riconosciuto una somiglianza impressionante tra le due, ma hanno anche osservato che qualora volesse assomigliare ulteriormente alla moglie di Totti, dovrà imparare il romanesco per riprendere anche la cadenza dell'ex Letterina. Molto simpatico anche l'aspetto sulla sua vita sociale. L'imitatrice ha infatti riconosciuto che "mi scambiano spesso per Ilary, mi chiedono anche le fotografie, mi capita spessissimo. Mi dicono 'o ma che. sei la moje der Popone?'". Carlott ha comunque voluto precisare che il suo lavoro non è fare l'imitatrice di Ilary Blasi, sebbene la somiglianza aiuti. Di recente Ilary Blasi è stata al centro di alcune aspre critiche sui social, a cui non ha risposto come sempre.