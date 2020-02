Carmel Laniado di Dolittle entra nel cast di The Witcher per la seconda stagione

Comincia a prendere forma la seconda stagione di The Witcher dopo il successo della prima tornata di episodi dello show Netflix con Henry Cavill. Al cast che abbiamo conosciuto nel corso di questa stagione, infatti, va ora ad unirsi una giovanissima new entry.

Si tratta della piccola Carmel Laniado, attrice già avvezza alle grandi produzioni avendo ricoperto il ruolo di Lady Rose nel Dolittle con Robert Downey Jr. attualmente in sala e avendo preso parte alla mini-serie A Christmas Carol al fianco di Guy Pierce e Andy Serkis.

Laniado interpreterà Violet, una ragazzina la cui apparenza gioiosa e stravagante celerà in realtà un'intelligenza brillante e un carattere ai limiti del sadico. Non sappiamo ancora, ovviamente, in che modo la ragazza interagirà con i personaggi che abbiamo già conosciuto.

Secondo le ultime voci le riprese della seconda stagione di The Witcher starebbero cominciando proprio in questi giorni nel Regno Unito, con la troupe che nei prossimi tempi si sposterà poi Scozia e in alcuni Paesi dell'Est Europa.

Violet, comunque, dovrebbe far parte di una cerchia piuttosto ristretta di new entry in questa seconda stagione: secondo la showrunner Lauren Hissrich, infatti, l'intento è di concentrarsi sui personaggi di The Witcher già noti, concedendo a questi più momenti di riflessione e di introspezione rispetto a quanto fatto finora.