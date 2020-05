Carmen Electra, boom di ricerche su Pornhub dopo l'apparizione in The Last Dance

Uno degli effetti degli ottimi ascolti di The Last Dance, la docu-serie che segue Michael Jordan e i Chicago Bulls durante la leggendaria stagione NBA del 1998, è che a Carmen Electra è bastato comparire in un episodio dello show per vedere un incredibile aumento delle ricerche del suo nome su Pornhub.

L'attrice e cantante, infatti, è stata sposata con il cestista Dennis Rodman tra il novembre del 1998 e l'aprile del 1999, una relazione di cui ha parlato nella serie targata ESPN. Ebbene, sembra che agli spettatori non sia bastato quanto visto e così si sono rivolti a uno dei maggiori siti pornografici, alla ricerca di altro materiale.



Per capire questo aumento vertiginoso di ricerche, basti pensare che fino a metà aprile le cifre andavano tra le 2.000 e le 14.000 ricerche giornaliere. Il giorno dopo la messa in onda dell'episodio in cui era presente anche Electra, si è arrivati a 393.837, per poi toccare il picco di 588,357 il 28 aprile. Stando a quanto riporta MovieWeb, Pornhub ha dichiarato che ha avuto un'impennata di 1,7 milioni rispetto alla sua media giornaliera di ricerche. Inoltre, sembra che questo incremento sia in linea a quello visto con altre celebrità, come Maitland Ward, Kylie Jenner e Belle Delphine, quando sono comparse in prodotti popolari.

In attesa dei nuovi episodi, che vi ricordiamo essere disponibili su Netflix, vi lasciamo con le nostre prime impressioni su The Last Dance.