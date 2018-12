Carmen Sandiego: il reboot Netflix arriverà nel mese di gennaio

Netflix ha annunciato ufficialmente la data della première del reboot della serie animata Carmen Sandiego, con la voce della star di Jane the Virgin, Gina Rodriguez nel ruolo della protagonista. Carmen Sandiego debutterà il 18 gennaio in tutti i Paesi in cui è disponibile la piattaforma streaming. Lo show originale era molto seguito negli anni '90.

Prodotta da Houghton Mifflin Harcourt, questa nuova versione di Carmen Sandiego è composta da 20 episodi di circa 25 minuti l'uno, e si concentrerà sul passato di Carmen e sulle motivazioni che l'hanno spinta a diventare una ladra.

Insieme a Gina Rodriguez, che presta la voce alla protagonista, ci sarà anche la star di Stranger Things, Finn Wolfhard, nei panni del complice e amico di Carmen.

Il personaggio di Carmen Sandiego debuttò in una serie di videogiochi per computer negli anni '80 Where in the World Carmen Sandiego?, ma è maggiormente conosciuta per la serie di giochi a quiz degli anni '90, Che fine ha fatto Carmen Sandiego?, andato in onda in Italia sulla Rai.

Dal 1994 al 1999 è andato in onda il cartone animato Dov'è finita Carmen Sandiego?, che ebbe molto successo anche sulla tv italiana.

Su Twitter è inoltre comparsa la prima immagine e il primo poster di Carmen Sandiego, che potremo vedere su Netflix dal 18 gennaio, così come ha confermato ufficialmente il colosso dello streaming.