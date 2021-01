Carmen Sandiego, trailer e data di uscita della quarta stagione in arrivo su Netflix

Appena tre mesi dopo l'uscita del terzo arco narrativo, Netflix ha diffuso in rete il trailer ufficiale della quarta stagione di Carmen Sandiego, il reboot della serie animata degli anni '90 conosciuta in Italia come Dov'è finita Carmen Sandiego.

Insieme al filmato, che potete visionare all'interno della pagina, il colosso dello streaming ha svelato la data di uscita dei nuovi episodi: 15 gennaio 2021.

Il trailer offre diverse anticipazioni: vediamo per esempio Graham (aka Carckle) all'interno di una strutture dell'ACME, mentre il team di Carmen sta svolgendo una missione senza l'aiuto di Player. La protagonista è ancora sulle tracce di informazioni sulla propria madre, e a giudicare dalle immagini sembra proprio che dovrà vedersela nuovamente con l'organizzazione criminale VILE e un esercito di ladri robot.

Nel cast vocale della serie troviamo Gina Rodriguez, Finn Wolfhard (star di Stranger Things e dei due film di IT) e Mary Elizabeth McGlynn.

Che ve ne pare di questo trailer? Fateci sapere le vostre aspettative per la nuova stagione, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti qui sotto. Nel frattempo, per altri approfondimenti, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Carmen Sandiego.

A proposito del colosso dello streaming, vi lasciamo a tutte le novità di gennaio 2021 su Netflix.