Carmen Sandiego: ufficiale la stagione 3 della serie animata Netflix

Netflix ha rinnovato ufficialmente per una terza stagione Carmen Sandiego. A confermare i nuovi episodi in produzione è stata la star della serie Kari Wahlgren, tramite un tweet in cui confessa il proseguo dello show animato ideato da Duane Capizzi. La seconda stagione è stata distribuita ad ottobre, composta da dieci episodi.

La seconda stagione ha visto Carmen sulle tracce di risposte sul suo passato e sulla sua vera identità. Carmen trova risposte soprattutto su suo padre e sua madre. Quest'ultima ha simulato la propria morte poco prima dell'assassinio di suo padre.

E di certo il finale della seconda stagione ha posto le basi per una terza stagione sempre più entusiasmante.



Come si può notare dal teaser, Carmen nella terza stagione si metterà sulle tracce di sua madre, mentre Fraser ha messo l'agente Devineaux sulle tracce di Carmen. Quest'ultima dovrà stare attenta e non sottovalutare nessuna situazione.

Il cast vocale di Carmen Sandiego è composto da due star come Gina Rodriguez, che presta la voce alla protagonista Carmen Sandiego e il giovane co-protagonista di Stranger Things, Finn Wolfhard, che presta la propria voce a Player.

Su Everyeye trovate la recensione della prima stagione di Carmen Sandiego mentre Netflix tempo fa ha rilasciato il trailer della prima stagione.