Carnage, in quali serie TV Marvel compare? Cosa guardare prima di vederlo in Venom

Venom è diventato uno dei villain più popolari nei fumetti Marvel, ma la sua fortuna sul grande schermo non è stata altrettanto buona. Il simbionte alieno ha fatto il suo debutto cinematografico nel 2007 in Spider-Man 3 di Sam Raimi, interpretato da Topher Grace, ma ha avuto una seconda possibilità nel film del 2018 intitolato semplicemente Venom.

La scena dei titoli di coda di Venom ha esaltato i fan quando abbiamo visto Eddie Brock (Tom Hard) che andava a trovare qualcuno nella prigione di San Quentin. Quel qualcuno si è rivelato essere interpretato dall'attore Woody Harrelson, il cui nome del personaggio, anche se non è stato menzionato direttamente, è Cletus Kasady: un serial killer.



Il sequel del film si intitolerà Venom: La furia di Carnage e vedrà il ritorno del personaggio di Harrelson mentre Eddie lotterà per adattarsi a vivere come ospite di Venom oltre un anno dopo gli eventi del primo film.

Carnage era una volta un serial killer noto come Cletus Kasady, e divenne Carnage dopo essersi fuso con la prole del simbionte alieno chiamato Venom durante un'evasione dalla prigione. Il simbionte ampliò la sua natura psicotica rendendolo ancora meno stabile mentalmente di quanto non fosse stato in precedenza, e quindi ancora più pericoloso.



Il legame tra questi due è più forte di quello di Eddie e Venom. Vi abbiamo già parlato dei poteri di Carnage, oggi vi sveliamo in quali serie tv è comparso il pericoloso antagonista.



Carnage è apparso per la prima volta in forma di cartone animato nel 1994 in Spider-Man: The Animated Serie (Spider-Man - L'Uomo Ragno) ed è apparso in Spider-Man Unlimited (1999), The Spectacular Spider-Man (2008) e Ultimate Spider- Man (2012). Ha fatto qualche comparsa anche nella serie animata i Guardiani della Galassia, Hulk e gli agenti S.M.A.S.H. e Phineas e Ferb: Missione Marvel.

Inoltre è apparso anche nei titoli dei giochi, uno era interamente basato su Maximum Carnage e ha fatto parte di LEGO Marvel Superheroes e Marvel Puzzle Quest.



Vi lasciamo con il poster di Venom: La furia di Carnage in attesa di vedere la versione live-action di Carnage!