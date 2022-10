Carne Fredda: la serie tv di Roberto Recchioni debutterà a Lucca, svelata la trama

La puntata pilota di Carne Fredda, serie televisiva che segnerà l’esordio alla regia del famoso fumettista italiano Roberto Recchioni, sarà presentato in anteprima assoluta in occasione del Lucca Comics and Games 2022.

L'appuntamento è fissato per sabato 29 ottobre alle ore 14.00, all’interno dell’area Movie, dove sarà possibile visionare il primo episodio della serie: per l’occasione il regista ha realizzato una stampa limitata con illustrazione inedita fino a esaurimento, che dedicherà al pubblico presente.

Carne Fredda è una serie televisiva antologica incentrata sui temi dell’orrore psicologico e del conflitto sociale, prodotta da Adler Entertainment e Red On Production, scritta e diretta da Roberto Recchioni. Il tema è quello della ricchezza e del potere: chi lo ha e come lo usa, chi non lo ha e cosa è disposto a fare per averne. In Carne Fredda conosceremo Sveva Montaldo (Orsetta De Rossi), una vecchia scrittrice di grandissimo talento, e Anna Alfieri (Chiara Baschetti), anche lei una scrittrice ma giovane e di talento incerto. Il rapporto conflittuale tra queste due donne arriverà e una feroce soluzione nello scenario isolato di una villa di alta montagna. Chi sarà la vittima e chi il carnefice?

Recchioni, romanziere e sceneggiatore e illustratore per i fumetti, il cinema e la letteratura, è dunque pronto ad esordire anche come regista. Carne Fredda è realizzato con la collaborazione del Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia e il contributo della Film Commission del Friuli Venezia Giulia.

