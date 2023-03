Carnival Row 2, Cara Delevingne sul finale: 'Una conclusione perfetta'

Gli spettatori della serie fantasy Carnival Row non conoscono ancora il finale della seconda e ultima stagione, ma Cara Delevingne, interprete di Vignette Stonemoss, ritiene che la storia non avrebbe potuto concludersi in modo migliore.

Così ha dichiarato l'attrice in un'intervista a Collider: "Molti show trascinano le stagioni fino a diventare noiosi, monotoni e ripetitivi. E se la nostra serie ha funzionato è grazie all'intensità che la caratterizza fin dal primo episodio, quindi la sua conclusione è stata davvero perfetta. Se avessimo continuato, probabilmente non avremmo saputo che pesci pigliare. I fan saranno molto, molto contenti di vederla".

Tuttavia, il creatore della serie Travis Beachman e il produttore esecutivo Marc Guggenheim prevedevano anche una terza e una quarta stagione; tuttavia, per Delevingne si trattava soltanto di "un paio di idee del tutto incomplete, vista la possibilità di intraprendere qualsiasi direzione. Dopodiché, quando è arrivato lo showrunner Erik [Oleson], tutto è filato liscio come l'olio. La storia aveva una struttura davvero logica, nonostante la velocità delle riprese".

Qualche anticipazione del finale? "Il bello di Vignette è la sua inesauribile speranza. Mantiene sempre la testa alta, fino ad affrontare avversità ben superiori del semplice Philo. Questo finale non sarà ciò che immaginava Vignette, ma probabilmente è quel che desiderava veramente. Insomma: non aveva pianificato un risultato simile, ma d'altronde nella vita non si può programmare tutto del proprio futuro. Puoi lavorare duramente ogni giorno per raggiungere un obiettivo o un oggetto del desiderio, pur senza avere la certezza di riuscire nell'impresa. In definitiva, penso che nel finale sia felice. Ed è proprio lo stato d'animo che desideravo per il mio personaggio". E i progetti dell'attrice non finiscono qui: Cara Delevingne catturerà tutti col suo fascino nella serie Planet Sex.

La serie TV è su Prime Video dal 17 febbraio 2023, mentre l'ultimo episodio sarà pubblicato un mese dopo, il 17 marzo. Nel frattempo, ecco la recensione di Carnival Row 2.