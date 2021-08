Carnival Row 2, Jamie Harris promosso a series regual per la serie Amazon Prime

Come riporta in esclusiva Deadline, a quanto pare nella seconda e attesissima stagione di Carnival Row di Amazon Prime VideoJamie Harris, dato che l'interprete è stato promosso ufficialmente a serie regular del prodotto originale del servizio di streaming online.

Come da descrizione, il fantasy drama Carnival Row, è descritto come un noir di stampo fantastico ambientato in una città neo-vittoriana dove si incontrano creature mistiche in fuga dal loro patria devastata dalla guerra e gli umani causa della stessa. È solo questione di tempo prima che la tensione che ribolle nel sangue delle bestie esploda, causando disordini e scompiglio.



Il personaggio del sergente Dombey è un poliziotto molto duro di questa città neo-vittoriana che crede fermamente nelle vecchie e sacre regole e leggi di vita ed è profondamente risentito da cittadino e umano del crescente afflusso di fate straniere, folletti e creature magiche di vario tipo.



Ricordiamo che la seconda stagione di Carnival Row ha accolto da poco nel cast l'attrice Joahnne Walley, interprete soprattutto nota per aver vestito i panni di Suor Maggie nella terza stagione di Daredevil su Netflix. Intanto sia Orlando Bloom che Cara Delevingne hanno terminato le riprese della stagione.



Al momento non c'è ancora una data d'uscita ufficiale.

