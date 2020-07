Carnival Row 2, Joanne Whalley di Daredevil si unisce al cast della serie Amazon Prime

Durante una chiacchierata tra lo showrunner di Carnival Raw e della terza stagione di Daredevil, Erik Oleson, e il creatore delle prime due stagioni di Daredevil, Steven S. DeKnight all'interno del #SaveDaredevil Con, il primo ha annunciato l'arrivo di una new entry per la seconda stagione della serie Amazon Prime Video.

Oleson ha infatti annunciato che l'attrice Joanne Whalley, meglio nota ai fan di Daredevil per aver interpretato Suor Maggie nalla terza e ultima stagione della serie, si è ufficialmente unita alla seconda stagione di Carnival Raw, serie fantasy di Amazon che vede come protagonisti Orlando Bloom e Cara Delevingne e discretamente apprezzata da pubblico e critica. Sul ruolo della Whalley, invece, non sappiamo ancora nulla, ma stando a Oleson "non avremmo dovuto neanche sapere del suo arrivo nella serie", dato che tutte le ufficializzazioni sono state posticipate a data da destinarsi prima delle riprese dei nuovi episodi.



I lavori per Carnival Row 2 erano stati annunciati a novembre scorso, e solo tre mesi dopo l'annuncio della pandemia ha sospeso le riprese dello show Prime Video. Nell'attesa di avere maggiori informazioni sul ritorno al set degli attori - su cui non è ancora stata spesa mezza parola - date un'occhiata alla recensione di Carnival Row.



Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.