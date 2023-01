Carnival Row 2: quando esce la nuova stagione con Orlando Bloom e Cara Delevingne?

La seconda stagione di Carnival Row sarà anche quella finale per lo show fantasy della piattaforma di streaming on demand Prime Video con protagonisti Orlando Bloom e Cara Delevingne, ma quando è prevista la sua uscita?

Come già anticipato dal trailer ufficiale di Carnival Row 2, gli episodi finali dello show arriveranno in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Prime Video dal 17 febbraio, in versione originale e sottotitolata e anche in versione doppiata in italiano.

Ambientata in un mondo fantastico in cui umani e creature si scontrano, la seconda stagione di Carnival Row riprende con l’ex ispettore Rycroft Philostrate a.k.a. Philo (Orlando Bloom) impegnato in un’indagine su una serie di omicidi raccapriccianti che alimentano tensioni sociali. Intanto Vignette Stonemoss (Cara Delevingne) e i Black Raven tramano vendetta per l’ingiusta oppressione inflitta dai leader umani di The Burgue, Jonah Breakspear (Arty Froushan) e Sophie Longerbane (Caroline Ford), mentre Tourmaline Larou (Karla Crome) eredita poteri soprannaturali che compromettono il suo destino e il futuro di The Row. E, dopo essere fuggita da The Burgue e dal suo vendicativo fratello Ezra (Andrew Gower), Imogen Spurnrose (Tamzin Merchant) e il suo partner Agreus Astrayon (David Gyasi) dovranno affrontare una nuova società radicale che sconvolge i loro piani.

Con umani e fate divisi e la libertà in gioco, ogni eroe dovrà affrontare dilemmi impossibili e prove che tempreranno l’anima nell’epica conclusione di Carnival Row. Siete pronti? Ditecelo nella sezione dei commenti!