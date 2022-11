Carnival Row, arriva il trailer della seconda (e ultima!) stagione!

Sono passati ben 3 anni dall'arrivo di Carnival Row su Prime Video: pur non esente da qualche critica, lo show con Cara Delevingne e Orlando Bloom ha saputo affascinare milioni di spettatori, che dal 2019 a questa parte ne hanno chiesto insistentemente una seconda stagione che ora, a sorpresa, si presenta a noi come imminente.

Già qualche tempo fa avevamo potuto ammirare Orlando Bloom nel dietro le quinte di questa seconda stagione di Carnival Row, ma di indizi concreti sulla possibile data d'uscita di questi nuovi episodi neanche l'ombra: questo fino a qualche minuto fa, quando Amazon ha pensato bene di regalarci un primo teaser con relativa data dell'esordio, previsto per il prossimo 17 febbraio!

Nel teaser della durata di poco meno di un minuto non vediamo altro che il nostro Philo in caduta libera sulla città in tumulto, mentre Vignette, impietosa, sembra intenzionata lasciarlo cadere dopo averlo liberato dalla stretta delle sue ali: come andrà a finire? Lo scopriremo solo il prossimo febbraio... In tutti i sensi, perché la seconda stagione della serie sarà anche l'ultima!

Contestualmente all'arrivo del teaser, infatti, Prime Video ha anche annunciato la chiusura dello show, che nella seconda stagione troverà quindi un suo finale definitivo, speriamo soddisfacente! Per saperne di più, comunque, vi lasciamo qui la nostra recensione di Carnival Row.