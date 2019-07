Carnival Row: guardate i nuovi trailer ufficiali dedicati ai due protagonisti

Tra le serie tv presenti al Comic-Con di San Diego ha avuto molto risalto anche Carnival Row, l'attesa serie fantasy con Cara Delevigne e Orlando Bloom che debutterà ad agosto su Amazon Prime Video.

In occasione dell'evento, Amazon ha diffuso in rete due prologhi ufficiali che introducono le storie dei due protagonisti, Vignette e Philo, prima che la guerra devastasse la loro patria. Sullo sfondo di una serie di amici irrisolti, infatti, lo show sarà incentrato sui sempre più frequenti scontri tra i cittadini e queste creature mitologiche immigrate. Potete trovare entrambi i filmati in calce alla notizia.

Carnival Row è basata su una sceneggiatura scritta da Travis Beacham e inserita nella Lista Nera di Hollywood del 2005, il sondaggio annuale che mette in risalto le migliori sceneggiature che non sono ancora state prodotto. Nel cast dello show troveremo anche, tra gli altri, Simon McBurney, David grassi e Tamzin Merchant.

La serie debutterà sul servizio streaming di Amazon il prossimo 30 agosto. Qui potete trovare il teaser ufficiale di Carnival Row.

Prime Video ha portato al Comic-Con anche il cast di The Boys, attesa serie in arrivo il 26 luglio che, a sorpresa, è stata rinnovata ufficialmente per una seconda stagione prima ancora del suo esordio. Lo show è sviluppato da Erik Kirpke (Supernatural) e vede nel cast Karl Urban, Jack Quaid, Laz Alonso, Tomer Kapon, Jennifer Esposito e Karen Fukuhara.